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سفارة السعودية تقيم مأدبة "إفطار صائم" لمسلمي الفلبين

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محمد بن مسعود - الدمام - بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.

من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".

سفارة السعودية تقيم مأدبة

سفارة السعودية تقيم مأدبة

سفارة السعودية تقيم مأدبة

سفارة السعودية تقيم مأدبة

سفارة السعودية تقيم مأدبة "إفطار صائم" لمسلمي الفلبين

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صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.

من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات السعودية الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440

05:19 PM

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.

من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات السعودية الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".

، سفارة السعودية تقيم مأدبة "إفطار صائم" لمسلمي الفلبين ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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