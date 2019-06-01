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محمد بن مسعود - الدمام - بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.
من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات السعودية الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".
سفارة السعودية تقيم مأدبة "إفطار صائم" لمسلمي الفلبين
بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.
من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات السعودية الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:19 PM
بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين السفير عبدالله بن ناصر البصيري، نظمت الملحقية الدينية بالسفارة إفطار صائم في المسجد الأزرق بمدينة "تقيق"، حضره عدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الفلبينيين، كما حضره من السفارة السكرتير أول إبراهيم الزهراني، والملحق الديني الشيخ فارس المطيري.
من جانبه، أكد السفير "البصيري" في كلمة ألقاها على هامش حفل الإفطار متانة العلاقات السعودية الفلبينية وقال: "إن برنامج الإفطار من ضمن برامج خادم الحرمين الشريفين في مساعدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإن المملكة تقف دائماً مع الشعب الفلبيني".
، سفارة السعودية تقيم مأدبة "إفطار صائم" لمسلمي الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
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