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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.
وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.
وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.
وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.
"فلامنجو" البرازيلي يتفق مع مدرب "الهلال" السابق "خيسوس"محمد السيّد الخليج 365 2019-06-01
كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.
وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.
وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.
وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
05:10 PM
كشفت تقارير صحفية برتغالية أن المدير الفني السابق لنادي الهلال البرتغالي خورخي خيسوس قد أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي فلامنجو البرازيلي؛ لقيادة فريقهم مدة عام.
وبحسب تلك التقارير، فإن المدرب سيوقّع عقود انضمامه للنادي البرازيلي في غضون الأيام الثلاثة القادمة.
وسبق وتولى خورخي خيسوس تدريب "الهلال" مطلع الموسم الرياضي المنقضي؛ إذ حقق نتائج بارزة مع الفريق، قبل أن تقرر إدارة الهلال في خطوة مفاجئة إلغاء عقده.
وقبل إلغاء التعاقد مع "خيسوس" كان الهلال متصدراً للمسابقة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه "النصر"، قبل أن يرحل ويتخبط بعد ذلك "الهلال" في نتائجه حتى فقد لقب الدوري لصالح "النصر"، كما خرج أيضاً من التنافس على كأس الملك.
، "فلامنجو" البرازيلي يتفق مع مدرب "الهلال" السابق "خيسوس" ،
المصدر : الخليج 365
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