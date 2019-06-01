محمد بن مسعود - الدمام - أمير جازان يوجّه بمتابعة جهود إعادة التيار شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية. ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎ انقطاع للكهرباء في جازان وعسير ونجران فهد كاملي الخليج 365 2019-06-01 شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية. ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎ 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 Advertisements 04:53 PM اخر تعديل 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 05:12 PM أمير جازان يوجّه بمتابعة جهود إعادة التيار أمير جازان يوجّه بمتابعة جهود إعادة التيار شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية. ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎ ، انقطاع للكهرباء في جازان وعسير ونجران ،

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