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مرصد حوطة سدير يصدر تنبيهاً هاماً بشأن ظروف هلال شهر شوال

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أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أنه لا صحة لما نُشر في بعض مواقع التواصل والمشار فيه إلى بيان ظروف هلال شهر شوال 1440هـ.

وأوضح المرصد الفلكي أنه اعتاد على نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية، أما أن المرصد يقرر إكمال أو بداية شهر فهذا ليس من اختصاصه ويخص المحكمة العليا بالمملكة فقط.

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