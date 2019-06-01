القيادة تهنئ الرئيس ماتاريلا بذكرى يوم الجمهورية الإيطالية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ماتاريلا، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق اطراد التقدم والازدهار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس ماتاريلا، عبَّر فيها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الإيطالي، ولحكومة وشعب بلاده المزيد من التقدم والازدهار.
ويصادف يوم الجمهورية الإيطالية الثاني من يونيو، ويتم الاحتفال به لاعتباره يومًا تاريخيًّا يُخلِّد ذكرى الاستفتاء الدستوري الإيطالي عام 1946، والذي دُعي فيه الطليان إلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الفاشية الإيطالية.
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