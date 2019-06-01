تأكيدًا لـ«عاجل».. الإعلان عن رسوم تقديم منتجات التبغ

في تأكيد لما نشرته «عاجل»، الجمعة قبل الماضية، حول ضوابط ورسوم تراخيص المقاهي والمطاعم لتقديم الشيشة والتبغ داخل وخارج المدن؛ نشرت صحيفة «أم القرى» المرسوم الملكي القاضي بتحصيل رسم سنوي ثابت قدره مائة ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، فضلًا عن تحصيل رسم بنسبة قدرها 100٪ من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

ونص المرسوم الملكي، على أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه من بنود، على أن تتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.

وكانت «عاجل» نشرت، الجمعة (24 مايو 2019)، نقلًا عن مصادرها، أنه سيتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا من محال تقديم التبغ مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن أو خارجها.

وأضافت المصادر أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، مع إلزام وزارة الشؤون البلدية بالبدء في إصدار اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات استحصال الرسوم، والتي تحددت بأن تكون سنويًّا بما يضمن رفع معدل الامتثال.

وذكرت المصادر أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ، منح وزارة المالية الصلاحية لتخصيص نسبة من الإيرادات المستحصلة من المحال لتطوير عمليات التحصيل ومراقبة المحال.