السعودية اليوم/ بلدية اللهابة تكمل استعداداتها وخدماتها لاستقبال عيد الفطر السعيد



الدمام 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واس

أكملت بلدية اللهابة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال تكثيف جهودها من الخدمات والنظافة العامة؛ شملت اللهابة والمراكز والقرى التابعة، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا للتأكد من سلامة المواد الغذائية والمنشآت التي تتعلق بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله المطيري، أن البلدية تكثف رقابتها والجولات الميدانية التفتيشية على محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات وصوالين الحلاقة والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية وطرق تداول المواد الغذائية وكل ما يتعلق بصحة الإنسان وبما يكفل المصلحة العامة والاستعداد لعيد الفطر السعيد لهذا العام.

وبين المطيري، أن البلدية استعدت منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الفطر السعيد، بتكثيف جهودها خصوصا في الأقسام ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين ففي قسم صحة البيئة بدأت بتكثيف وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية خصوصا في المطاعم والبوفيهات والبقالات بأنواعها وبتشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه والباعة الجائلين وذلك لمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بصحة العامة، إضافة إلى صيانة وتهيئة منتزه الملك سلمان باللهابة، لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة وغيرها، وصيانة وتهيئة الحدائق باللهابة والمراكز التابعة وتكثيف عمليات النظافة وقص المسطحات، ونظافة المداخل.

// انتهى//

16:51ت م

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