

مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أسهم أكثر من 800 كشاف يوم أمس مع قوة أمن الحرم المكي في مهمة إدارة الحشود ليلة السابع والعشرون ، إضافةُ إلى ما قدموه من خدمات إنسانية بالمسجد الحرام تلك الليلة ومن أهمها تنظيم الطائفين والمعتمرين، وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، وإرشاد التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الوجبات على الصائمين.

وأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة الرمضانية بجمعية الكشافة العربية

وأشار الدكتور الفهد إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بإخلاء صحن المطاف من المصلين من بداية شهر رمضان وحتى نهاية رمضان، ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف، وتخصيصه للطواف ومنع الصلاة فيه، قد أسهم كثيرًا في التسهيل على المعتمرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

16:46ت م

0104



مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأسهم أكثر من 800 كشاف يوم أمس مع قوة أمن الحرم المكي في مهمة إدارة الحشود ليلة السابع والعشرون ، إضافةُ إلى ما قدموه من خدمات إنسانية بالمسجد الحرام تلك الليلة ومن أهمها تنظيم الطائفين والمعتمرين، وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، وإرشاد التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الوجبات على الصائمين.وأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة الرمضانية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة، مكنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة، يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.وأشار الدكتور الفهد إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بإخلاء صحن المطاف من المصلين من بداية شهر رمضان وحتى نهاية رمضان، ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف، وتخصيصه للطواف ومنع الصلاة فيه، قد أسهم كثيرًا في التسهيل على المعتمرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //16:46ت م0104

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ 800 كشاف يسهمون مع قوة أمن الحرم في إدارة الحشود ليلة 27 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.