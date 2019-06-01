السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية بصربيا يؤم المصلين ليلة 27 بتواجد أكثر من 100 ألف مصل



نوفي بازار 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أمّ موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة إلى جمهورية صربيا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي المصلين ليلة 27 من رمضان في ميدان الغازي عيسى بيك أكبر ميادين مدينة نوفي بازار بجمهورية صربيا في مشهد مهيب وحضور كبير تجاوز عدد المصلين فيه الــ100 ألف مصل من صربيا، والدول المجاورة، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، كما شهده مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش وجمع من قيادات العمل الإسلامي وعدد من المسؤولين.

وبعد نهاية صلاة التهجد والقيام قدم مفتي مدينة نوفي بازارة الشيخ الدكتور مولود دوديتش، شهادة شكر وتقدير لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في البوسنة والهرسك الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده المتواصله ودعمه لمسلمي صربيا ومنها إيفاد الدكتور حمد الوهيبي ومشاركته المتميزة في إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنفيذ الوزارة عدد من المشاريع المتميزة .

ويواصل المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في عدد من الدول حول العالم تنظيم مجموعة من المناشط الدعوية في تلك الدول، إضافة لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائما أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.

// انتهى //

16:45ت م

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