السعودية اليوم / رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان جدة اليوم, عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

16:40ت م

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