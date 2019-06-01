السعودية اليوم / سمو الأمير مولاي رشيد يُغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بن الحسن الثاني، والوفد المرافق له جدة اليوم، عقب مشاركته في أعمال القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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16:40ت م

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