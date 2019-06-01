السعودية اليوم / "مدني نجران" يُحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد



نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران من خطورة الألعاب النارية في العيد.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي، أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم وخاصة الأطفال الذين لا يدركون خطورة الألعاب النارية وتوعيتهم بخطرها والتأكد من عدم شرائها، لافتاً إلى ما تشكله هذه الألعاب من خطر على سلامة الفرد والمجتمع.

ودعا اللواء الألمعي الجميع إلى الحذر وأخذ العضة مما تسببت فيه هذه الألعاب من تلف في الممتلكات والأرواح خلال الأعوام السابقة، سائلاً المولى - عز وجل – أن ينعم الجميع بفرحة العيد بعيداً عن الأخطار التي تهدد سلامتهم وسلامة أبنائهم.

// انتهى //

16:36ت م

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