السعودية اليوم / محافظ بيش يتفقد السوق الشعبي والمحلات التجارية بالمحافظة



بيش 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

قام محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة أمس، بجولة تفقدية شملت سوق بيش الشعبي والمجمعات والمحلات التجارية بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وعبر محافظ بيش عن سعادته بما شاهده خلال الجولة والحركة التجارية والإقبال الكبير من قبل المتسوقين على المحلات التجارية، وما لمسه من تواجد لمختلف الجهات الأمنية والرقابية والخدمية خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك التي تشهد زيادة في عدد المتسوقين الباحثين عن مستلزمات العيد.

ودعا في ختام تصريحه كافة الجهات الحكومية والأهلية وأهالي محافظة بيش والمراكز التابعة لها للتعاون وبذل كل ما يخدم الصالح العام, راجياً العون والتوفيق للجميع.

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16:26ت م

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