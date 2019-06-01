السعودية اليوم / رئيس مركز السعيدة بمحايل يدشن مبادرة حسن الوفادة



محايل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

دشن رئيس مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عمر بن مشبب بن حسان أمس مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية, وذلك بمقر المركز.

وأوضح رئيس المركز أن المبادرة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، مشيراً إلى أن جميع المواقع قد تزينت بمبادرة حسن الوفادة حيث تم تركيب الشاشات الإلكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة.

وأشار إلى أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعه لمديري الإدارات الحكومية والأمنية ومكتب خدمات البلدية واللوحات الترحيبية بالمركز واللوحات الدعائية .

وكان رئيس المركز قد قام وبرفقة مديري الإدارات الحكومية بتوزيع أكثر من 600 وجبه إفطار على جميع المسافرين .

// انتهى //

16:23ت م

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