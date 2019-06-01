السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنهي جميع طلبات رخص الإنشاء المرسلة من المكاتب الهندسية



المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة التعمير والتنمية العمرانية الإدارة العامة للتراخيص الإنشائية، جميع طلبات رخص الإنشاء المرسلة من قبل المكاتب الهندسية عبر بوابة "بلدي 2" قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري، أن الأمانة تسعى إلى تسهيل عملية الحصول على رخص البناء في وقت قياسي، وعن طريق المكاتب الهندسية دون أن يتكبد المواطنون أو المكاتب الهندسية عناء مراجعة الأمانة لغرض استلام الرخص.

وأشار العمري إلى أنه تم إنجاز جميع طلبات رخص الإنشاء المرسلة من قبل المكاتب الهندسية عن طريق بوابة "بلدي 2"، وذلك حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة منذ بداية العام الهجري أكثر من 3265 رخصة، فيما بلغ إجمالي الرخص الصادرة لشهر رمضان المبارك 319 رخصة بمتوسط (5) أيام للرخصة الواحدة.

وبين وكيل الأمين للتعمير أنه لا يوجد أي طلب في إدارة الرخص حيث صدرت جميع الطلبات ولله الحمد، وقد تنوعت الرخص الإنشائية ما بين مبان سكنية وتجارية وصناعية وتعليمية وصحية واجتماعية إلى جانب المساجد والجوامع والمباني الحكومية.

// انتهى //

16:19ت م

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