السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية تنهي استعداداتها الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الفطر



الدمام 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية استعداداتها وخطتها التشغيلية على المستوى الميداني والتوعوي لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، أن خطة فرع الرئاسة تتضمن تغطية العمل في الأسواق والمجمعات التجارية والشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة في جميع محافظات المنطقة الشرقية، من خلال بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة، وتحقيق تطلعات قادة البلاد - حفظهم الله -.

// انتهى//

16:10ت م

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