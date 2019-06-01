السعودية اليوم / أمانة جدة تتهيأ لاحتفالات موسم العيد بـ 4 فعاليات في 8 مواقع



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

جهزت أمانة محافظة جدة 8 مواقع لإقامة احتفالات عيد الفطر المبارك تحت عنوان " موسم العيد " تتضمن عروض مسرح الطفل، والفنون الشعبية، وعروض الثري دي والإضاءة، بجانب الاحتفاء بمظاهر العيد بنشر هوية الموسم متضمنة صور وعبارات الفرح عبر اللوحات والشاشات المنتشرة في طرق وميادين المحافظة لتوفير أجواء احتفالية متميزة.

وتقام الاحتفالات والأنشطة في محافظة جدة على مدى ثلاثة أيام، اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، لتشمل شمال ووسط وجنوب المحافظة وفي مواقع مهيأة لإقامة البرامج الترفيهية، مع مراعاة توزيعها جغرافياً لتستوعب الكثافة السكانية لعروس البحر الأحمر، وتشتمل فعاليات موسم العيد على عروض مسرح الطفل التي سيتخللها مسابقات وهدايا للأطفال وستقام في ثلاثة مواقع بحي القرينينة جنوب جدة وفي الحمدانية شمالا وفي المنطقة التاريخية بحي البلد، كما ستشهد ذات المواقع عروض الفنون الشعبية، وسيستمتع السكان والزائرون بعروض الثري دي لهوية العيد على ميدان البيعة بجانب الاضاءة بالليزر على ميدان النورس وبوابة مكة ومدخلي جدة الشرقي والشمالي.

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16:10ت م

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