السعودية اليوم / قرابة مليون مصل يحضرون غداً ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

يحضر غداً الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ قرابة مليون مصل، ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية يملؤها الخشوع والأيمان، راجين المولى عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باهتمام بالغ مختلف الاستعدادات المكثفة التي اعتمدتها الأجهزة الحكومية المختلفة في المدينة المنورة، لتوفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على قاصدي المسجد النبوي من مختلف الجهات وتهيئة الساحات المحيطة بالمسجد وسطح المسجد لتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر واطمئنان وراحة.

// انتهى //

16:07ت م

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