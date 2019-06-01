السعودية اليوم / نائب رئيس جمهورية سيراليون يغادر جدة



جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر نائب رئيس جمهورية سيراليون فخامة الدكتور محمد جولدى جالو، عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي رئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيراليون سعود السبيعي، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

16:07ت م

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