السعودية اليوم / سمو أمير نجران يبارك تكليف الصيعري رئيسًا لكتابة عدل شرورة



نجران 27 رمضان1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف سالم بن سليمان آل معروف الصيعري، رئيسًا لكتابة العدل بمحافظة شرورة، معربًا عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وأشاد سموه لدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس كتابة العدل، بما تشهده مرافق وزارة العدل من قفزات تطويرية، ومواكبة متسارعة لرؤية المملكة 2030، لتحقيق الدقة والخدمة المثلى للمواطن والمقيم، بالطريق الأيسر.

وعبّر الصيعري عن شكره لسمو أمير المنطقة على التهنئة وما لقيه من توجيهات كريمة ترمي إلى خدمة المنطقة وأهاليها.

// انتهى //

16:03ت م

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