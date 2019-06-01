انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تعتزم رصد هلال عيد الفطر مساء الاثنين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 03:50 مساءً - قالت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إنّها ستتحرى هلال عيد الفطر مساء الاثنين القادم.

ودعت المحكمة العليا بالسعودية المسؤولة عن استطلاع الرؤية الشرعية للشهور إلى تحري رؤية هلال شهر شوال "مطلع عيد الفطر" لهذا العام، مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان الجاري.

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وأضافت: "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان وأول أيام شوال، حيث يبدأ عيد الفطر، في حين تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

هذا وتعتمد دول إسلامية أخرى مثل تركيا على الحسابات الفلكية في تحديد مواعيد بداية شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما يوافق الثلاثاء القادم.