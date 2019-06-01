- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه لأهالي عسير.. أمطار غزيرة وسيول خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنبيه لأهالي عسير.. أمطار غزيرة وسيول خلال ساعات
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.
وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، و محايل.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لأهالي عسير.. أمطار غزيرة وسيول خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.