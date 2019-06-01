2019-06-01

في الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد .. إعادة تداول هذا الفيديو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد مواطنون تداول مقطع فيديو لمسنٍّ تسعيني، حين كان يبايع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببساطة دون تكلف في البيعة الأولى، بقصر الصفا بمنطقة مكة المكرمة عام 2017.

وقال التسعيني لولي العهد حينها: بايعنا الملك عبدالعزيز وأعمامك ونجدد لكم العهد على البيعة، كما نسأل الله في هذه العشر الأواخر أن يصلح شأنكم ويطيل أعماركم ويديم علينا الأمن والأمان.

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وأنصت الأمير محمد بن سلمان إلى حديث الرجل بكل تواضع ولم يقاطعه، بل أمسك بيده بكل تقدير واحترام.

واستذكر المواطنون هذا الفيديو وكلمات المسن التي تحمل مشاعر تعكس العلاقة بين الأمير محمد بن سلمان والمواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، مؤكدين أن كلمات هذا الرجل “تمثلهم”.

وأكدوا أن الذكرى الثانية لبيعة الأمير محمد بن سلمان تأتي لتذكر الجميع بأهم المنجزات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية في شتى المجالات، مؤكدين أن رؤية ولي العهد قادت السعودية إلى تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها العالم.