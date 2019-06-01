أمريكا تسجل أعلى معدل للإصابات بمرض الحصبة خلال 5 أشهر

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤولون أمريكيون أن 971 حالة إصابة بالحصبة سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 وهو عدد تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة كل عام منذ 1992.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على الحصبة عام 2000 لكنّ المسؤولين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حذروا اليوم من احتمال أن تفقد البلاد ذلك الوضع.

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وجاء في بيان للمراكز أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجل في عام 1992 كان 963 حالة.

وقال مدير المراكز روبرت ردفيلد في البيان:” إن الحصبة مرض يمكن الوقاية منه والسبيل لوقف هذا التفشي هو ضمان حصول جميع القصر والبالغين على التطعيم”.

وانتشر المرض بشكل كبير بين أطفال في سن التعليم الأساسي امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم الضروري لوقايتهم من المرض.

ويرجع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور المرض إلى انتشار معلومات خاطئة حول التطعيم. ويعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقادًا منهم بأن مواد تسبب التوحد تدخل في تركيبتها، وذلك خلافًا للدراسات العلمية.