شكرا لقرائتكم جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول للبكالوريوس والدبلوم للعام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-01 جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح القبول للبكالوريوس والدبلوم للعام المقبل متابعات الخليج 365 - الشمالية أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441/1440هـ، وذلك خلال الفترة من 1440/10/21هـ إلى 1440/10/30هـ، علماً بأن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. Advertisements موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1440/10/21هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/30هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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