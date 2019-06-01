- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مشاهد روحانية.. صلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مشاهد روحانية.. صلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالحرم المكي
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أدّى جموع المصلين صلاة التهجد، مساء أمس، ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام، في أجواء روحانية.
وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد روحانية.. صلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.