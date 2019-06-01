مشاهد روحانية.. صلاة التهجد ليلة 27 رمضان بالحرم المكي

2019-06-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدّى جموع المصلين صلاة التهجد، مساء أمس، ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام، في أجواء روحانية.

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وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.