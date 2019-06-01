تنبيه لأهالي الباحة.. أمطار رعدية تستمر إلى الساعة 11 مساء

2019-06-01

متابعات الخليج 365 -الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, والعقيق, والمخواة, والمندق, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى 11 مساءً.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.