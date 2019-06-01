شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط 56 طناً من المواد الغذائية التالفة في مستودع بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية. جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة. وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.



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