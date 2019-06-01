بدر بن سلطان مهنئاً ولي العهد: نجاح قمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واحتظنتها مكة المكرمة . وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : " يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح القمم الثلاث الخليجية العربية، والإسلامية والتي دعا لعقدها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله وأدام عزه - وعُقدت على أطهر البقاع مكة المكرمة، وما صدر عنها من قرارت سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والاسلامية، وإن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدههم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.



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