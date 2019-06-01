شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة جدة" تهيئ الشواطئ والمرافق للسكان والزائرين خلال العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكملت أمانة محافظة جدَّة استعداداتها اللازمة لتهيئة المرافق السياحيَّة بالمدينة كالحدائق، والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ لاستقبال المتنزهين خلال عيد الفطر المبارك والمتزامن مع إجازة الصيف، حيث تم عمل الصيانة اللازمة لها وللمسطحات الخضراء والألعاب.

ووجه معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، جميع الإدارات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف جهودها لخدمة المتنزهين وزوار محافظة جدة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة وعلى امتداد كورنيش جدة يشمل ذلك واجهة جدة البحرية ومتنزه ذهبان البحري شمالاً وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي.

ووضعت أمانة محافظة جدة جميع الترتيبات اللازمة بين الإدارات والبلديات الفرعية من خلال التنسيق ووضع برنامج عمل مستمر، يتضمن استمرار تكثيف النظافة العامة على هذه المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، نظراً لكثافة مرتاديها من المتنزهين والزوار والسائحين خلال هذه الإجازة.