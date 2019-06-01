شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير منطقة مكة يهنئ خادم الحرمين بنجاح القمم الثلاث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتظنتها مكة المكرمة.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية : "يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب، في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم، وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها".