شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية»: تجهيز 337 حديقة في 15 بلدية استعدادًا لـ«عيد الفطر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام)

واصلت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك في البلديات المرتبطة والتابعة.

وكشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة جهزت 337 حديقة في 15 بلدية مرتبطة، فيما بلغ إجمالي مساحات هذه الحدائق بأكثر من 3.5 مليون متر مربع، وتم زراعة أكثر من 1.2 مليون شجرة وشجيرة، إضافة إلى زراعة أكثر من 34 ألف نخلة في 15 بلدية، فيما بلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء التي تم زراعتها في نطاق هذه البلديات أكثر من 5 مليون متر مربع.

وقال إنه بلغ إجمالي أطوال الشوارع المشجرة 254 كيلو متر طولي، فيما بلغ إجمالي عدد المتنزهات التي تم إنشائها ضمن نطاق الـ 15 بلدية، 11 منتزهاً بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 5 مليون متر مربع، فيما تم إنشاء 57 مضماراً بطول يتجاوز 84 ألف متر طولي.

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وأشار الصفيان إلى أن الأمانة وضمن استعداداها المتواصلة لموسم العيد في 15 بلدية مرتبطة، قامت بتجهيز 161 ملعباً رياضياً، و 81 دورة مياه و 12 لعبة لذوي الهمم، وكذلك 554 لعبة للأطفال.

وأفاد بأن الأمانة قامت بتهيئة 340 حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام وكذلك المتنزهات العامة و ثمان واجهات بحرية وكورنيش، من خلال ترتيب المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات وزراعة أكثر من 12 مليون من الزهور الموسمية في كافة حاضرة الدمام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة إلى زراعة الآلاف من الأشجار والشجيرات في مختلف الميادين والطرق والساحات، كما تم تركيب عدد 12 مجموعة ألعاب جديدة للأطفال متنوعة الأشكال في عدد من الحدائق، بالإضافة إلى مجموعات الألعاب القائمة، وكذلك صيانة دورات المياه وكراسي الجلوس وصيانة مناطق ألعاب الأطفال، إضافة إلى أعمال الإنارة والتشجير.

وشدد الصفيان على أن هذه الاستعدادات والتجهيزات تأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير الذي وجه في وقت سابق كافة المسؤولين والمختصين في الوكالات والإدارات بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالوقوف ميدانيا على كافة التجهيزات والاستعدادات لموسم العيد.