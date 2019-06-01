شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الجبيل» تنهي كافة استعدادها لاستقبال «عيد الفطر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

أكملت بلدية محافظة الجبيل جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بوضع برنامج عمل مكثف شامل لجميع الأقسام الخدمية من خلال تهيئة المرافق العامة وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وكذلك الصيانة والإنارة من أجل تقديم خدمة المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش أن البلدية استكملت جميع استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440هـ، حيث تم وضع خطة عمل تتضمن برنامجاً متكاملاً لعمل الترتيبات اللازمة اشتمل على خمسة محاور رئيسيه: صحة البيئة، النظافة العامة، الحدائق والتجميل وقسم مراقبة الكورنيش وصيانة الكهرباء، مشيراً إلى تكليف عدد من المراقبين الصحيين للقيام بجولات صباحيه ومسائية للتأكد من توفر الشروط الصحية في المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل المخابز والبقالات والمطابخ والمطاعم، من أجل تأمين غذاء سليم للجميع، بالإضافة إلى تجهيز مصلى العيد وتهيئة الحدائق والمواقع والساحات العامة الخاصة بالمناسبات والفعاليات خلال هذه الفترة وهي مسرح البلدية الذي يتسع لـ450 شخص وساحة الاحتفالات والمناسبات بجوار مبنى البلدية بمساحة 25000م2 والحدائق والمنتزهات العامة.

وبين المهندس الدويش أنه تم تهيئه مسلخ البلدية لاستقبال ذبائح المواطنين بالعيد، وذلك بزيادة عدد العمالة وتوفير الاشتراطات الصحية والخدمية بالمكان، مؤكداً أنه يتم متابعة ذلك و استمرار أعمال المكافحة والتطهير ضمن البرنامج الخاص، بالإضافة إلى تجهيز فريق عمل من إدارة الكهرباء لتجهيز وصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة والإنارة التجميلية في مداخل المحافظة والشوارع والتقاطعات، وفيما يخص خطة أعمال النظافة فقد تم توجيه مقاول النظافة لمحافظة بمضاعفة الجهود خلال فترة العيد.

كما أنهت البلدية تركيب مجسمات ضوئية ديكورية جديدة بشوارع المحافظة وعمل صيانة للأشكال الجمالية على الأعمدة بكافة أنواعها وصيانة الإنارة التجميلية بمدخل المحافظة، و تم صيانة الإنارة التجميلية و تكثيف أعمال المتابعة والرقابة المسائية نظراً لكثرة زوار الكورنيش والحدائق خلال هذه الفترة.وقال الدويش إن هناك أعمال تهيئه على جميع الحدائق بالمحافظة والمسطحات الخضراء بصيانة شبكات الري و إعادة صيانة ودهان جميع أسوار الحدائق بالمحافظة، وكذلك صيانة ألعاب الأطفال وغسل جميع المظلات بالحدائق العامة وإعادة تجديد دهانها