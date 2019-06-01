شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية بقيق»: رفع 21 مركبة ومعدة تالفة من طرق المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

قامت بلدية محافظة بقيق وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بسحب المركبات التالفة والمهجورة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع والمواقف، والتي تتسبب في تشويه للمنظر الحضري، ضمن معالجة التشوه البصري خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المهندس فارس آل عريج، أن عملية السحب والحجز تتم بعد إنذار أصحاب هذه المركبات والمعدات بمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بوضع ملصق خاص بالبلدية يحدد فيه وقت لإزالتها من قبل صاحبها على المركبات التالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، وبعد انتهاء المدة الزمنية يتم رفعها ووضعها بحجز البلدية، مشيراً إلى أن ظاهرة المركبات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء تشكل خطراً أمنياً.

وقال إن البلدية سحبت خلال الشهر الحالي21 مركبة في الشوارع العامة ومنطقة الصناعية بعد أن تركها أصحابها فترة طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور، حيث يتم سحب المركبات التالفة وغير الصالحة للاستخدام، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي ملاحظات عليها لتقوم البلدية بإزالتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة على ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على عدم وقوف المركبات التالفة فترات طويلة مما يسبب تلوث بصري وبيئي، وأنه يستوجب على الجميع التعاون في تحسين المظهر الحضري بمعالجة التشوه البصري.