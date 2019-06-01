ختام مشروع رمضان أمان في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم مشروع رمضان أمان 2019 في عامه الثالث، والذي أشرفت عليه ونظمته مؤسسة وقف شباب خير أمة للأعمال التطوعية بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور مساء الثلاثاء 23 رمضان الموافق 28 مايو بجدة.

والذي شاركت فيه المملكة هذا العام ب 38 مدينة مع 8 دول، وبمشاركة أكثر من 18000 متطوع ومتطوعة في المملكة.

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وقد شرف اليوم الختامي للمشروع بجدة، المشرف العام لمشروع رمضان أمان في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس عثمان بن محمد هاشم، بحضور عدد من القيادات التطوعية والمجتمعية والإعلامية، على رأسهم المهندس صالح السلمي والمهندس هاني رجب والدكتور وحيد بغدادي والكابتن إبراهيم التركي والأستاذ وليد قوته، وبحضور الإعلامية سارة عبدالعزيز والأستاذة شليمار كعكي.

وقد شارك الضيوف المتطوعين بتقديم التوعية لقائدي المركبات مع وجبات الإفطار والتأكيد على اتباعهم اشتراطات السلامه المرورية، والتي تعد الهدف الأول لمشروع رمضان أمان.

هذا وقد أعرب الأستاذ عبدالعزيزالحوالي، مدير مشروع رمضان أمان 2019، عن سعادته بختام هذا المشروع التطوعي الأكبر في السعودية، وشكره الخاص للمشرف العام المهندس عثمان بن محمد هاشم والضيوف الكرام على هذا الحضور والتشريف، وكذلك شكره الكبير لقادة المشروع في المدن المشاركة ولجميع المتطوعين والمتطوعات، ولجميع الرعاة والداعمين لهذا المشروع التوعوي التطوعي.