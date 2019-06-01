القوات الجوية – اعرف رابط تقديم القوات الجوية 1440 وزارة الدفاع السعودية

نقدم لكم جميع متابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية الوظائف الجديدة عبر وزارة الدفاع حيث الإعلان عن 5 وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية، حيث نتابع معكم وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها.

نرصد لحضراتكم تقديم وزارة الدفاع للقوات الجوية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية حث نورد لكم كافة التفاصيل الخاصة بوظائف القوات الجوية بالإضافة لرابط التقديم الخاص وموعد التقديم.

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عن توافر عدد 5 وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية وذلك على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وذلك للعمل على المسميات الآتيه:

(تحليل نظام الجودة، أخصائي إدارة تموين، أخصائ محاسبة، استشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية)

القوات الجوية

تشمل وظائف القوات الجوية كل من:

تحليل نظام الجودة (وظيفة رقم 13 تحليل نظام الجودة – هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية)

تحليل نظام الجودة (وظيفة رقم 8 حليل نظام الجودة – هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية)

إخصائي إدارة تموين (وظيفة رقم 18 إدارة تموين – هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية)

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أخصائي محاسبة (وظيفة رقم 104 أخصائي محاسبة – إدارة التخطط والميزانية والمتابعة)

استشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية (وظيفة رقم 307 استشاري تحليل بيانات إحصائية – هيئة إدارة القوات الجوية).

تقديم القوات الجوية

يبدأ التقديم على الوظائف المعلنة ابتداءا من 1440/10/6 على أن نتهي في 1440/10/17.

رابط تقديم وزارة الدفاع

هذا وسيتم استقبال جميع الطلبات من الراغبين في التقديم خلال الفترة الموضحة في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط – هيئة إدارة القوات الجوية

هذا ويمكن الاستفسار أيضا من الهاتف التالي:

0114769777 تحويلة (41506-41528)