شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية| مدارس STEM 2019/2020

شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ، عقد الدكتور ” رضا حجازي” رئيس قطاع التعليم أمس اجتماعاً مع المسئولين عن مدارس STEM حتى يتم وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين للعام الدراسي 2019/2020 لمدارس العلوم والتكنولوجية الثانوية، والاستعداد الكامل لفتح بوابة التقديم لمدارس STEM في الأيام القادمة، حيث قرر فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط: http://emis.gov.eg، وذلك اعتبارًا من 16 إلى 26 يونيو 2019، على أن تعقد اختبارات القبول للطلاب أيام 24 و 25يوليو 2019، أو تسليم ملفات الالتحاق في مدارس المتفوقين STEM المتواجدة في 11 محافظة بالجمهورية.

تنسيق الاعدادية

– شروط الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية

تسعى وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم بشكل جاد، حيث أنشئت عدة مدارس للمتفوقين دراسياً وأخلاقياً؛ لاكتشاف الموهوبين منهم في مجالات الرياضيات، العلوم، والتكنولوجية وتنمية مهاراتهم في الكثير من المجالات المختلفة، من خلال الآتي:

مدة الدراسة في مدارس STEM ثلاث سنوات.

تعتمد الدراسة على الفهم، الملاحظة والاستنتاج وليس على الحفظ مثل السابق.

الهدف من هذه المدارس تخريج جيل متميز من الطلاب قادر على الإبداع والتطوير.

تم تجهيز المعامل على أحدث الأنظمة الحديثة والمتطورة، لتساهم في اكتشاف الأبحاث والعلوم الحديثة.

دور المعلمون في مدارس STEM الإرشاد ومساعدة الطلاب في الأبحاث والملاحظة، وليس الحفظ والتلقين.

المناهج الدراسية في مدارس المتفوقين على العلوم فقط وهو عبارة عن مناهج حديثة لتؤهل الطلاب على التفكير الجيد واستنباط الأبحاث والعلوم الحديثة واكتساب مهارات التعليم التعاوني بين الطلاب وبعضهم.

تأهيل الطلاب على دمج الحياة التعليمية مع الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

شروط التقدم لمدارس stem للعلوم والتكنولوجية 2019

أن يحصل الطالب أو الطالبة على المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية على نسبة 98%.

أن يحصل على الدرجات النهائية في المواد ( اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم) في حال حصول الطالب على مجموع 95%.

ألا يزيد عمر المتقدم لمدارس stem school عن 17 عاماً، ولا يقل عن 14 عاماً في سنة التقديم.

مصروفات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية لطلاب المدارس الحكومية كل عام دراسي تقريباً 1000 جنية مصري، أما لطلاب المدارس الدولية والخاصة تصل إلى 31 ألف جنية مصري.

اجتياز المتقدم اختبارات القبول ( لغة إنجليزية، رياضيات، والمعلومات العامة).

مميزات الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجية stem school

الدراسة من خلال مواد علمية ولا تعتمد على الكتاب المدرسي الموحد.

إعداد طلاب مستعدون للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

يتسلم الطالب فور التحاقه بالمدرسة جهاز ” لاب توب” ويسدد مبلغ 2000جنيه نظير تأمين له.

يتم اعتماد تنسيق قبول الكليات لخريجين المدرسة على النسب المرنة، أي سيتم تقسيم كليات العلوم، الصيدلة، الهندسة، الطب، بين طلاب stem school وطلاب الثانوية العامة.

منح الطلاب المتفوقين السفر للخارج لاستكمال دراستهم بها في ( أمريكا، بريطانيا) أو الجامعات الدولية بمصر.

الأوراق المطلوبة عند التقديم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجية stem school

شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالمجموع المطلوب + 2 صورة منها.

طلب التحاق عليه دمغة ب 7 جنيه.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية.

شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها.

عدد 10 صور شخصية 4×6.

طابع مهن تعليمية ب 2 جنيه.

عدد 10 اظرف وطوابع بريد عادية.

عدد 5 طابع بـ 1 جنية، لإرسال أي مخاطبات لولي الأمر.

شهادة صحية أو تقرير طبي تفيد بأن الطالب خالي من أي أمراض مزمنة.

حافظة أوراق ( دوسية بكبسولة).

عناوين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ” stem” في 11محافظة في جمهورية مصر العربية

المحافظة عنوان المدرسة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بأكتوبر حي الأشجار – القرية الكونية امام جامعة زويل مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالمعادي زهراء المعادي – شارع الخمسين – خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالدقهلية مدينة جمصة – مدخل 15 مايو – بجوار سجن جمصة شديد الحراسة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالإسكندرية مدينة برج العرب الجديدة – المجاورة الثالثة امام مسجد دار الايتام و الجامعة اليابانية – خلف التأمينات الاجتماعية الجديدة. مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بكفر الشيخ شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالإسماعيلية الطريق السريع – المجمع التعليمي – قبل معسكر عز الدين مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بأسيوط اسكندرية التحرير – طريق المطار – بجوار اكاديمية السادات للعلوم الإدارية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالأقصر الأقصر مدينة طيبة الجديدة – شارع علي بن أبي طالب – بجوار البنك الأهلي مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالبحر الأحمر الغردقة – الاحياء – مبارك 11 – خلف المدرسة الفرنسية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالمنوفية سرس الليان – بجوار قسم الشرطة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجية بالغربية طنطا – شاع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات

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