، نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمم الثلاث ،

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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة.
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية: "يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب -بإذن الله- في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم -حفظكم الله- وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها".
نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمم الثلاثوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-01
رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة.
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية: "يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب -بإذن الله- في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم -حفظكم الله- وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها".
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:38 PM
حرص دائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزّها
رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح القمم الثلاث التي احتضنتها مكة المكرمة.
وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية: "يسرني ويُشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح القمم الثلاث (الخليجية، العربية والإسلامية) التي دعوتم لها -أيدكم الله- واحتضنتها مكة المكرمة مهوى الأفئدة وقبلة المسلمين، وما صدر عنها من قرارات حكيمة ستصُب -بإذن الله- في مصلحة الأمة الإسلامية، وذلك بفضل الله ثم بجهودكم -حفظكم الله- وحرصكم الدائم على جمع الكلمة ورأب الصدع بما يحقق للأمتين العربية والإسلامية عزها وسُؤددها".
، نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح القمم الثلاث ،
المصدر : الخليج 365
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