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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة: نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار،وخباش، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
هطول أمطار رعدية على نجران تستمر حتى الساعة 8 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-01
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة: نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار،وخباش، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:34 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة: نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار،وخباش، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، هطول أمطار رعدية على نجران تستمر حتى الساعة 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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