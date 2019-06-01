، "الحياة الفطرية": إلحاق مكافحة قرود "البابون" بأمانات المناطق ،

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كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.
وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.
وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.
جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.
وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.
"الحياة الفطرية": إلحاق مكافحة قرود "البابون" بأمانات المناطقزيد الخمشي الخليج 365 2019-06-01
كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.
وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.
وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.
جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.
وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:19 PM
ضمن 17 توصية شملت حظر تربيتها وصيدها والاتجار بها إلا بإذن
كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني عن صدور توصيات اقترحتها ورشة لمكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد؛ تضمنت 17 توصية لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفاً وأن 65% تعد قروداً برية ليس هناك ضرر منها، وأن 35% منها مرتادة للمزارع.
وقال "تطواني": التوصيات شملت ضم مكافحة قرود البابون المستأنس في المدن المتضررة إلى عمل شركات المكافحة التي تتعاقد معها الأمانات والبلديات كمكافحة الآفات كالقطط والكلاب الضالة والغربان.
وأضاف: تضمّنت التوصيات تعميم التجربة الناجحة التي نفذتها أمانة الباحة بإخفاء حاويات النفايات الكبيرة تحت الأرض والتعامل معها آلياً، إضافة إلى أهمية إعطاء اللقاحات اللازمة ضد بعض الأمراض المشتركة بين الإنسان والقرد، واستصدار قرار من إمارات المناطق المتضررة بحظر تغذية القرود في أطراف المدن والقرى وحظر صيدها ونقلها وتربيتها والاتجار بها إلا بإذن من جهة الاختصاص.
جدير بالذكر أن قرود البابون حيوانات ألفت الإنسان؛ نظراً لشحّ الموارد الغذائية في بيئتها التي تعيش فيها، وتعيش هذه القرود في شكل قطيع يتكون من مئات الأفراد.
وتعمل هذه القرود عملاً جماعياً، إذ تقوم الذكور بحراسة وحماية القطيع، أما الإناث فهي تعتني بالصغار، وتتغذى هذه القرود على الفواكه وأوراق الأشجار والخضراوات، بالإضافة إلى صغار الثديات والزواحف.
، "الحياة الفطرية": إلحاق مكافحة قرود "البابون" بأمانات المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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