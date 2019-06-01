- 1/3
- 2/3
- 3/3
تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.
وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.
حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفهخالد السليمي الخليج 365 2019-06-01
تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.
وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:02 PM
الدفاع المدني أخمد النيران.. ونقل 14 حالة إلى المستشفى
تسبب سوء التمديدات الكهربائية في سقف أحد المنازل الشعبية بقرية الصبيحية، على مسافة 80 كم شمال غرب حائل، في اندلاع حريق بالمنزل، وتعرض 14 شخصاً بالمنزل للاختناق، قبل نقلهم إلى مستشفى الملك خالد بحائل، صباح اليوم السبت.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الإطفاء كافحت الحريق صباح اليوم، وسيطرت على النيران، وتم نقل 14 حالة إلى المستشفى معظمها ذات إصابات طفيفة وغادرت المستشفى.
وشدد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل، وإزالة مسببات الخطر مع التحذير من أن كواشف الدخان فعّالة في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.
، حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل.. احتراق منزل لسوء التمديدات الكهربائية في سقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.