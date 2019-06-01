، "آل هباش" يُفجعون بوفاة والدتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى "سعيد" و"خالد" و"عبدالعزيز" و"ناصر" أبناء الشيخ محمد بن سعيد آل هباش التعازي والمواساة في وفاة والدتهم السيدة نورة بنت عبدالله آل حمود.

وكانت الفقيدة قد فارقت الحياة فجر أمس الجمعة.