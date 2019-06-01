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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى "سعيد" و"خالد" و"عبدالعزيز" و"ناصر" أبناء الشيخ محمد بن سعيد آل هباش التعازي والمواساة في وفاة والدتهم السيدة نورة بنت عبدالله آل حمود.
وكانت الفقيدة قد فارقت الحياة فجر أمس الجمعة.
"آل هباش" يُفجعون بوفاة والدتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01
تلقى "سعيد" و"خالد" و"عبدالعزيز" و"ناصر" أبناء الشيخ محمد بن سعيد آل هباش التعازي والمواساة في وفاة والدتهم السيدة نورة بنت عبدالله آل حمود.
وكانت الفقيدة قد فارقت الحياة فجر أمس الجمعة.
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
03:00 PM
تلقى "سعيد" و"خالد" و"عبدالعزيز" و"ناصر" أبناء الشيخ محمد بن سعيد آل هباش التعازي والمواساة في وفاة والدتهم السيدة نورة بنت عبدالله آل حمود.
وكانت الفقيدة قد فارقت الحياة فجر أمس الجمعة.
، "آل هباش" يُفجعون بوفاة والدتهم ،
المصدر : الخليج 365
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