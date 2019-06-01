وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة المكرمة. واستقبل خادم الحرمين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي “قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل” بمكة المكرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: خادم الحرمين يصل إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية بقصر الصفا بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.