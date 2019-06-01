السعودية اليوم / الأرصاد :سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رمضان 1440هـ الموافق 1يونيو 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة يصحبها تدني في الرؤية ورياح سطحية نشطة ، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة،محافظة الحناكية, محافظة المهد، محافظة العيص, محافظة ينبع, محافظة وادي الفرع, والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 من صباح يوم الاحد.

//انتهى//

14:52ت م

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