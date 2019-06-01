السعودية اليوم / بلدية صامطة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك



صامطة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة صامطة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، عبر تجهيز الحدائق العامة والساحات والميادين والمتنزهات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية أنهت تجهيز وصيانة المسطحات الخضراء وتركيب عقود الزينة في جميع الطرق والساحات، وكذلك تجهيز المواقع البلدية والسياحية والخدمية المختلفة، وتهيئة ألعاب الخاصة بالأطفال واستمرار أعمال الصيانة لها لاستقبال لاستقبال الزوار والمتنزهين، مضيفاً أنه تم تكثيف أعمال المتابعة المحلات لتوفير جميع الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحلات التجارية والصوالين ومراكز التجميل النسائي.

وأشار المهندس الدغريري، إلى أن البلدية أعدت برنامجا احتفالياً ، في أول أيام عيد الفطر المبارك، يستهدف مختلف الفئات العمرية، يتضمن أوبريت وفقرات استعراضية وشعبية ومسابقات ترفيهية.

// انتهى//

14:23ت م

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