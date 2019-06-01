السعودية اليوم / رئيس جمهورية قرغيزيا يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا المدينة المنورة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

// انتهى//

14:16ت م

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