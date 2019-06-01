السعودية اليوم / أمانة عسير تعالج التشوه البصري في عدد من المواقع بأبها



أبها27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

كثفت أمانة منطقة عسير أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة أبها وضواحيها، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن فرق الأمانة رفعت خلال الأسبوع الماضي نحو 1080 مترا مكعبا من مخلفات البناء، وسحبت نحو 65 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة من مدينة أبها، وأعادت تأهيل مواقع عديدة كانت مشوهة بالكتابات العشوائية.

وأكد الحميدي أن أعمال الأمانة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله.

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14:15ت م

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