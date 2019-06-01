السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الأردنية



عمّان 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، كلمة العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال القمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة والتي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

واهتمت بإدانه الحكومة الأردنية ، للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في محافظة كركوك شمالي العراق ، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وسلطت الضوء على أداء عشرات الالاف من المصلين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وتابعت جولة أوروبية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، بهدف حشد الدعم في الملف النووي الإيراني وتشديد العقوبات بحق طهران.

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13:46ت م

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