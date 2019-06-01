السعودية اليوم / رئيس جمهورية قرغيزيا يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

زار فخامة الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزيا اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صل الله عليه وسلم-, وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .

وكان في استقباله فخامته عند المسجد النبوي, عدد من مسؤولي قوة أمن المسجد النبوي, ومن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بالمنطقة .

// انتهى//

13:34ت م

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