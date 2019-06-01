شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية القطيف» تعلن جاهزيتها لاستقبال «عيد الفطر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( القطيف )

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن جاهزية مواقعها الخدمية لاستقبال عيد الفطر عقب تكثيفها لأعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة، إلى جانب تنظيمها أعمال نقطة الذبح والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية أتمت تهيئة مصليات العيد والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين, بالإضافة لوضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات التجارية المتعلقة، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحال التجارية، وتنبيه مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة والحدائق والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وذكر أن البلدية بدأت بالاستعدادات الخاصة بالعيد منذ وقت مبكر، وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة فيما يخص الأعمال الخدمية والصحية وأعمال الرقابة، حيث تضمنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها، ونظافة الساحات والمواقف المحيطة بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، والتركيز على نظافة الحدائق العامة والميادين والطرق الرئيسة والداخلية، إضافة إلى نظافة دورات المياه وصيانتها، كما تضمنت الخطة التشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك وأعمال الالتقاط من الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسة والداخلية.

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وأوضح أن البلدية استطاعت رفع عدد الحدائق بالمحافظة إلى 157حديقة تتوزع على مدن وأحياء وبلدات وقرى محافظة القطيف، وتحتوي على 215 لعبة للأطفال و39 ملعباً لكرة القدم و1404 كراسي للجلوس.

وعن عدد الكادر العامل خلال أيام العيد ذكر عن توفر 1320 من الكوادر البشرية لأعمال النظافة، و 193 آلية للنظافة، و 4 مراقبين للاصحاح البيئي، و ستكون فرق المكافحة المشاركة بعدد 20 فرقة، مكونة من 53 فني مكافحة، و34 آلية، كما ستقوم 18 فرقة رقابية لصحة البيئة بـ 210 جولة رقابية.

وأشار إلى تهيئة نقطة الذبح لاستقبال الأعداد المتوقعة من المواطنين، وتجهيزه بعدد 44 من الجزارين والعاملين، والمشرفين، والأطباء البيطريين للكشف على الذبائح والفنيين، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعياً إلى مكافحة البيع والذبح العشوائي خلال فترة العيد.

ولفت إلى اشتمال خطة عمل البلدية على الأعمال الرقابية الخاصة بالأسواق، ومنع الباعة المتجولين والبساطين المخالفين للأنظمة البلدية من استغلال الشوارع العامة والساحات و الواجهات البحرية والميادين لممارسة عملية البيع المخالف والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.